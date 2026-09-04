TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Sivas Kongresi mesajı: Coğrafyamızda emperyalist emellerin kök salmasına izin vermeyeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Coğrafyamızda emperyalist emellerin kök salmasına izin vermeyeceğiz. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve şükranla yad ediyorum." dedi.

Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'mizin siyasi istikametinin tayin edilmesinde önemli bir dönüm noktası olan Sivas Kongresi ile milletimiz, 107 yıl önce yurdumuzun bölünmez bütünlüğünü ve kayıtsız şartsız bağımsızlık hedefimizi tüm dünyaya ilan etmiştir. Sivas'ta alınan bu karar, milletimizin istikbalini ancak kendi elleriyle inşa edeceğinin ilanıdır aynı zamanda.

Bugün de aynı bilinç ve iradeyle birliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkacak, coğrafyamızda emperyalist emellerin kök salmasına izin vermeyeceğiz. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve şükranla yad ediyorum. Cenab-ı Allah milletimizin birliğini daim, aziz vatanımızı kıyamete kadar payidar eylesin."