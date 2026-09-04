Terörüsüz Türkiye ile dağlara bahar geldi

Terörüsüz Türkiye ile dağlara bahar geldi
Ercan TOPAÇ
Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırklar Köyü Karagöl Ferhat Yaylası'nda gerçekleştirilen Koç Katım Şenliği'ne Vali Şefik Aygöl ve il protokolü katıldı. Şenlikte, yetiştiriciler tarafından özenle hazırlanan koçlar Koç Güzellik Yarışması'nda değerlendirildi. Yarışmada dereceye giren yetiştiricilere ödüllerini takdim eden Vali Aygöl, ardından koç katımına eşlik etti. Ferhat Çayırı Yaylası'nda gerçekleştirilen ziyaret, 1967'den sonra yaylaya gerçekleştirilen ilk resmî ziyaret olması bakımından tarihi bir buluşma olarak kayıtlara geçti. Burada kısa bir konuşma yapan Vali Şefik Aygöl, "İmkanlarımız, gücümüz dahilinde size hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeter ki huzur, birlik, beraberlik ve dayanışmamız devam etsin" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TUNCELİ #TÜRKİYE

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