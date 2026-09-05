31 avukatlık bürosuna ‘sızıntı’ operasyonu

Vatandaşların kanayan yarası haline gelen, sahte icra, borç ve uzlaşma mesajlarıyla yapılan tele-dolandırıcılığın arkasındaki devasa şebekeye son yılların en önemli operasyonlarından bir tanesi yapıldı. Kişisel verileri yasa dışı paneller üzerinden sızdırıp vatandaşları tuzağa düşüren sisteme en büyük neşter vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, panelcilerle iş birliği yaparak vatandaşın verilerini sorgulayan 31 avukatlık bürosuna baskın düzenledi. Vatandaşın devlet kurumlarına emanet ettiği isim, TC kimlik, adres, SGK, tapu, GSM ve aile bilgilerinin "HukukBİS" ve "AsistBİS" adıyla kurulan yasa dışı yazılımlarla tek ekranda toplandığı saptandı. Teknik incelemelerde panelcilerin, avukatlık bürolarının bilgisayarlarına AnyDesk ve TeamViewer gibi uzaktan erişim programlarıyla bu sistemleri kurduğu belirlendi.

SAHTE MESAJLA TUZAK

Dolandırıcıların hedefli iletişim kurarak güven kazandığı ortaya çıkarıldı. Panelden elde edilen kişisel verilerle vatandaşlara, "Borcunuz yasal takibe düştü", "Hakkınızda haciz var" şeklinde mesajlar atılarak haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Bu yöntemle kişiye yalnızca genel bir mesaj gönderilmediği, panelden elde edilen kişisel bilgiler sayesinde mağdurun güvenini kazanabilecek şekilde hedefli iletişim kurulabildiği saptandı. Gerçekten de borçlu olan vatandaşlar, 'Paranızı şuraya atın' talimatına uyuyor ve dolandırılıyor. Operasyon kapsamında 24'ü avukat, 7'si sivil 31 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin arama çalışmaları sürüyor.

VERİLERİN KAYNAĞI ARAŞTIRILMALI

Gelişmeyi değerlendiren avukatlardan Mehmet Yılmazer ve Fatih Atalay, operasyonun mesleğin saygınlığı ve temizlenmesi açısından memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Avukat Uğur Çağlar ise yöntemin nitelikli dolandırıcılık olduğunu belirterek, "Bu verilerin kamu dışında bulunması mümkün değil. Soruşturmanın en kritik noktası bu verilerin kaynağını bulmak ve sızıntıyı kökten engellemektir" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör