516 bin haneye evde bakım yardımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da 114 yatak kapasiteli Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bakan Göktaş, Türkiye genelinde 516 bin hanenin evde bakım yardımından faydalandığını belirtti. Göktaş, 492 huzurevinde 30 bin vatandaşa yatılı hizmet sunulduğunu ve 43 Gündüzlü Aktif Yaşam Merkezi'nin faaliyette olduğunu sözlerine ekledi. Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da sosyal hizmetler alanında Türkiye'nin çağ atladığını ifade ederken; İstanbul Valisi Davut Gül ise binanın depreme dayanıklı inşa edildiğini belirtti.
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