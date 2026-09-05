Bakan Bayraktar: Hakkari’de binlerce gence yeni istihdam kapıları açılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Hakkâri'ye geldi. Hakkâri Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda teşkilat mensupları, belediye başkanları ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Bayraktar, kentin enerji, madencilik, doğal gaz ve istihdam alanındaki geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, Hakkâri'nin sahip olduğu yer altı kaynakları ve genç nüfusuyla Türkiye'nin enerji ve madencilik hedeflerinde önemli bir konuma geleceğini belirterek, kenti "madende parlayan bir yıldız" haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

HAKKÂRİ'NİN İKİ ÖNEMLİ GÜCÜ VAR

Hakkâri'nin yalnızca yer altı kaynaklarıyla değil, genç nüfusuyla da önemli bir avantaja sahip olduğunu belirten Bayraktar, kent nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin 15-24 yaş grubunda bulunduğunu söyledi.

Genç nüfusun Hakkâri'nin kalkınmasında önemli rol oynayacağını ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu: "İki tane çok önemli gücü var Hakkâri'nin bizim gördüğümüz. Bunların bir kısmı kaynak olarak yer altında. Ama yer üstünde de özellikle genç nüfusuyla, bu büyük insan kaynağıyla, dinamik gençleriyle beraber ben inanıyorum ki burayı madende parlayan bir yıldız haline getireceğiz."

"HAKKÂRİ EN ÖNEMLİ İTİCİ GÜÇLERİMİZDEN BİRİ"

Bakan Bayraktar, Hakkâri'nin Türkiye'nin enerji ve madencilik hedeflerinde önemli bir rol üstleneceğini belirterek, kentin sahip olduğu potansiyelin yapılacak yatırımlarla daha güçlü şekilde ekonomiye kazandırılacağını ifade etti. Bayraktar, "Bizim hedeflerimiz, Türkiye'yi madende ve enerjide getirmek istediğimiz noktada Hakkâri bizim en önemli itici güçlerimizden bir tanesini oluşturuyor" dedi.

MADENCİLİKTE İKİ "KIRMIZI ÇİZGİ"

Türkiye'nin maden çeşitliliği açısından dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Bayraktar, maden kaynaklarının ekonomiye kazandırılması sürecinde iki temel kırmızı çizgileri bulunduğunu söyledi.

Bunların çevre ile iş sağlığı ve güvenliği olduğunu vurgulayan Bayraktar, madencilik faaliyetlerinin çevreyle uyumlu şekilde yürütülmesi gerektiğini kaydetti. "Biz çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte bu madenciliği hayata geçirmek istiyoruz. İkinci ve eş zamanlı önemli gördüğümüz şey iş sağlığı ve güvenliği. Madenlerimizde kaza olmadan, herhangi bir iş sağlığı ve güvenliği ihlali olmadan bu faaliyetleri gerçekleştirmek istiyoruz."

HAM MADDE DEĞİL, KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Bakan Bayraktar, Türkiye'de çıkarılan madenlerin yalnızca ham madde olarak satılması yerine işlenerek daha yüksek katma değer oluşturmasını hedeflediklerini belirtti.

Madenden ara ürüne, uç ürüne ve nihai ürüne kadar bütün değer zincirinin Türkiye'de oluşturulmasının amaçlandığını ifade eden Bayraktar, entegre tesislerle madenlerin gerçek ekonomik değerinin ortaya çıkarılabileceğini söyledi.

Bayraktar ayrıca önümüzdeki dönemde kritik ve stratejik madenlerin bulunduğu bazı illerin "maden ihtisas şehirleri" ve "maden ihtisas bölgeleri" olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek istediklerini kaydetti.

HAKKÂRİ'NİN ELEKTRİK ALTYAPISI MASADA

Hakkâri'nin elektrik altyapısının toplantının önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Bakan Bayraktar, vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunulması için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. Özellikle vatandaşların yeniden köylerine döndüğü bölgelerde elektrik başta olmak üzere temel hizmetlerin ulaştırılmasının önem taşıdığını belirten Bayraktar, bu konudaki ihtiyaçların ele alındığını ifade etti.

DOĞAL GAZIN GİTMEDİĞİ HİÇBİR YER BIRAKMAYACAĞIZ

Hakkâri merkezin 2018 yılında doğal gaza kavuştuğunu, Yüksekova'da ise çalışmaların 2024 yılında başladığını hatırlatan Bakan Bayraktar, doğal gaz hizmetinin diğer ilçelere ve beldelere de ulaştırılacağını açıkladı.

Bayraktar, şöyle konuştu: "Doğal gazın gitmediği hiçbir yer bırakmayacağız. Elbette coğrafya zorlu. Buralara gitmek öyle kolay değil. Ama 2018'de Hakkâri merkez, 2024'te Yüksekova ile başlayan çalışmalarımız inşallah Derecik'te, Çukurca'da, Şemdinli'de ve beldelerimizde devam edecek. Büyükçiftlik olsun, diğer yerlerde de inşallah bu hizmetleri vatandaşlarımıza götüreceğiz."

BELEDİYELERE HİBE DESTEĞİ ARTACAK

Bakan Bayraktar, enerji, petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilen ekonomik değerin vatandaşlara hizmet olarak döndürülmesine önem verdiklerini söyledi. Özellikle kırsal bölgelerde kullanılmak üzere belediyelere sağlanan hibe desteklerine değinen Bayraktar, Hakkâri'ye bugüne kadar destek sağlandığını, ziyaret kapsamında bu desteğin daha da artırılacağını açıkladı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör