Bakan Bayraktar: Şimdi işleri çok hızlı yapma zamanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Üç Kademe Toplantısı'na katıldı. Terörsüz Türkiye "40 yıl kaybettik. Şimdi işleri çok hızlı yapma zamanı. Daha fazla zaman kaybedemeyiz.” diyen Bayraktar, terörün maliyetinin bazı değerlendirmelere göre 2 trilyon, bazı değerlendirmelere göre ise 2,3 trilyon dolarlık bir ekonomik kayıp olduğunu vurguladı.
Kentteki programları kapsamında Hakkari Valiliğini ziyaret eden Bayraktar, Vali Vekili Orçun Cüneyt Zor'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ardından Bulvar Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Bayraktar, bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra partisinin il başkanlığındaki AK Parti Üç Kademe Toplantısı'na katılan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılmak üzere kente geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunu insanlara anlattıklarını belirten Bayraktar, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli projelerinden olan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Projesi'nin hızlı hayata geçtiği bir dönemi yaşadıklarını vurguladı.
Türkiye'nin 40 yılı aşkın bir süredir terörle mücadele ettiğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti: "Hakkari çok seneler kaybetti, insanını kaybetti. Bugün dünyanın bir ateş çemberi içerisinde olduğu, özellikle bölgemizin adeta bir ateş çemberine döndüğü bir ortamda Türkiye, bütün bu bölge içerisinde bir istikrar adası gibi ön plana çıkıyor. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 24 yılda AK Parti olarak yaptığımız işler, çeyrek asırda bir asırlık yaptığımız işler, bugün Türkiye'de istikrarı, Türkiye'de huzuru tesis etme noktasında en önemli gücümüz. İnşallah Türkiye bu süreçten de bu badireden de büyük bir ivme alarak, güç alarak atlatacak ve hakikaten bu istikrar adasına daha güçlü, daha büyük bir ekonomiyle yoluna devam edecek. Onun için Terörsüz Türkiye ve bölge çok önemli. Binlerce canımızı bu uğurda kaybettik. Şehitler verdik. Gazilerimiz, hayattan kopan, sakat kalan birçok insanımız oldu. Altın yıllarımızı kaybettik. 40 yıl bir ömür demek neredeyse. Dolayısıyla en önemli varlığımız olan zamanı kaybettik." Terörün maliyetinin bazı değerlendirmelere göre 2 trilyon, bazı değerlendirmelere göre ise 2,3 trilyon dolarlık bir ekonomik kayıp olduğunu vurgulayan Bayraktar, büyük bir kaynağı kaybettiklerini aktardı. 40 yılda kaybedilen kaynağın yatırıma, istihdama ve üretime dönüşmesi gerektiğini anlatan Bayraktar, "2002'de 230 milyar dolarlık ekonomisi olan Türkiye, bugün 2027 yılında artık 2 trilyon dolarlık bir ekonomi olmayı bulur. İnşallah daha da büyüyecek, çok büyük bir potansiyelimiz var. Türkiye'nin mutlak surette yeraltı zenginliklerini ekonomisine katması lazım. Altın reçetelerden bir tanesi bu. Bereket Hakkari'nin topraklarında, dağlarında, yeraltı zenginliğinde. Milyonlarca yıldır bu toprağın altında olan madenlerimizi inşallah ekonomimize katarak çok daha güçlü bir hale getirmek önemli." dedi.