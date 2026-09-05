Bakan Bayraktar: Şimdi işleri çok hızlı yapma zamanı

Hakkari'nin yeraltı zenginliklerine ve genç nüfusuna değinen Bayraktar, şöyle devam etti: "Türkiye'nin en genç ikinci nüfusuna Şırnak'la beraber sahip ilinden bahsediyoruz. Ama gençlerimize iş lazım, istihdam lazım. Dolayısıyla nasıl Şırnak'ı adeta petrolün başkenti yaptıysak, madenin başkenti de Hakkari olsun. Hakkari inşallah çinko ve kurşun kuşağı olarak anılacak, dünyada çok önemli bir rezerve sahip ve biz bunu harekete geçirmek için inşallah çok önemli yatırımları buraya getireceğiz. Ama sadece madeni yerin altından çıkarmakla iş bitmiyor. Esas itibariyle bunu sanayiye döndürebilmek önemli. Esas itibariyle bu katma değerli madencilik dediğimiz yani ara ürüne ve bunun etrafında bir sanayi oluşturmak lazım. İşte onu yaptığımızda binlerce gencimiz madenlerde çalışacak. Binlerce gencimiz bu sanayi tesislerinde çalışacak. Bu işin lojistiği ve diğer ekonomik etkilerini düşündüğünüzde on binlerce kardeşimize iş imkanı sağlayacak, istihdam katkısı yapacak, çok önemli bir kalkınma projesi. Biz bu projeyi Hakkari'de özel olarak ele alacağız." Devlet şirketlerinin de Hakkari'ye yatırım yapacağını anlatan Bayraktar, "40 yıl kaybettik. Şimdi işleri çok hızlı yapma zamanı. Daha fazla zaman kaybedemeyiz. İnanıyorum ki Hakkari bu anlamda buranın ve doğunun yükselen yıldızı olacak. Bunun için gece gündüz çalışmaya sizlerle beraber bu büyük hayale yürümeye hazır olduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"FATURALARIN YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASINI BİZ KARŞILIYORUZ"



Kentte enerji altyapısının iyileştirilmesi ve kesintisiz bir enerji için çalışma yürüteceklerini aktaran Bayraktar, Hakkari ve Yüksekova'nın ardından diğer ilçelerde de en kısa sürede doğal gazın ulaştırılacağı müjdesini verdi. Enerjide çok önemli bir destek programı yürüttüklerini belirten Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün evlerinize gelen faturaların yüzde 50'sinden fazlasını devlet olarak biz karşılıyoruz. Bu, pandemi süreci ile başlayan bir süreçti. Dünyada fiyatlar şu anda da çok yükseldi. Malum bu Hürmüz krizi ve savaştan dolayı. Ama cumhurbaşkanımızın talimatı bizlere şu. Vatandaşımızı bu artan enerji fiyatlarından mutlaka korumamız lazım. Onun için bu desteklere devam edeceğiz. Ama istiyoruz ki bu destekleri gerçekten ihtiyaç sahibi olan, dar gelirli, sabit gelirli, en düşük emekli maaşı alan insanlarımıza verin. Yani ihtiyaç sahibi olmayan, iş güç sahibi, işveren iş adamı bunların ihtiyacı yoksa onlara bu destekleri vermeye gerek yok. Şehit, gazi ailelerimizi desteklemeye daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bundan sonra da inşallah buna devam edeceğiz."



"DAHA ÇOK PETROL ÜRETMEMİZ LAZIM"



Gençlik fonundan söz eden Bayraktar, "2023 seçimleri öncesinde cumhurbaşkanımız dedi ki petrol, doğal gaz ve sonradan eklenen maden gelirlerinden gençlerimize aile kurumunu güçlendirmek adına destek vereceğiz. Gençlerimizi erken yaşta evlenmelerine, çocuk sahibi olmalarına ki ülkemizin nüfus artışı için bu çok önemli. Dolayısıyla bu desteği aile ve gençlik fonunda sürdürüyoruz. Bu desteklerle gençlerimizin hem iş hem de yuva kurmaları için desteklemelerimize bundan sonra devam edeceğiz. Şimdi on binlerce gencimiz bundan istifade etti. Yüz binlerce gencimizin bu anlamda motive olup bu destekten istifade etmesi için daha çok maden üretmemiz lazım. Daha çok petrol üretmemiz lazım. Karadeniz'de, Sakarya'daki doğal gaz sahasından daha çok doğal gaz üretmemiz lazım ki o gelirlerimiz artsın ve inşallah bu desteklerimiz artarak devam etsin. Biz bu konuda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Bayraktar, Hakkari'nin madenlerinin ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirterek, ilçelere ve il özel idarelerine sıcak asfalt desteği verileceğini kaydetti. Programa AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve partililer katıldı.