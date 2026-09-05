Bakan Gürlek duyurdu! Yasa dışı bahis ağına operasyon: 98 bin siteye erişim engeli

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğinin kesintiye uğratılması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonda 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi ve 1.200 IBAN tespit edilirken, yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesine karar verildi.

Bakan Gürlek duyurdu! Yasa dışı bahis ağına operasyon: 98 bin siteye erişim engeli
Kerim CENGİL

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, operasyonun Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğinin kesintiye uğratılması amacıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek duyurdu! Yasa dışı bahis ağına operasyon: 98 bin siteye erişim engeli

345 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi ve 1.200 IBAN tespit edildi.

Siber incelemelerde ayrıca yasa dışı bahisle bağlantılı olarak kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesi belirlendi. Bu sitelere erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındı.

Bakan Gürlek duyurdu! Yasa dışı bahis ağına operasyon: 98 bin siteye erişim engeli

1200 BANKA HESABINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1.200 banka hesabına el konuldu.

Şüpheliler hakkında 7258 sayılı Kanuna muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Bakan Gürlek duyurdu! Yasa dışı bahis ağına operasyon: 98 bin siteye erişim engeli

"YASA DIŞI BAHİS AĞLARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bakan Gürlek, operasyonu gerçekleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Gürlek, sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade edilmeyeceğini belirterek, yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL #AKIN GÜRLEK #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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