Bakan Gürlek duyurdu! Yasa dışı bahis ağına operasyon: 98 bin siteye erişim engeli

Adalet Bakanı Akın Gürlek , yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, operasyonun Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğinin kesintiye uğratılması amacıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

345 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi ve 1.200 IBAN tespit edildi.

Siber incelemelerde ayrıca yasa dışı bahisle bağlantılı olarak kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesi belirlendi. Bu sitelere erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındı.