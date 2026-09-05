Başıboş köpekler için müfettişler devrede

Başıboş köpekler için müfettişler devrede
SENA UYANER
İçişleri Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik çalışmaları denetlemek üzere 81 ilde müfettişleri yeniden sahaya indiriyor. Bakanlık 15 Mart 2025'te başlayan çalışmalar kapsamında sokak köpeklerinin yüzde 98,69'unun toplandığını açıkladı. 15 Mart 2025 tarihinde başlatılan çalışmalar kapsamında 26'sı büyükşehir olmak üzere 77 ilde toplama işlemlerinde sona gelindi. İzmir'de sahipsiz sokak köpeklerinin yüzde 98,32'si, Antalya'da yüzde 94,44'ü, İstanbul'da yüzde 88,20'si ve Diyarbakır'da yüzde 69,08'i toplandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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