Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye tebrik mesajı
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İtalya Cumhuriyeti'nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' ünvanını elde eden Giorgia Meloni'yi tebrik etti. Erdoğan, "Sayın Meloni ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
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