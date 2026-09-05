Geliri 2 yılda 5 kat arttı

Girne'deki gemi faciasında batan Filo Jet Gemisi'nin sahibi Filo Denizcilik mercek altına alındı. Şirket, 14 Aralık 2009'da KKTC'de kuruldu. M.Ş.14097 sicil numarasıyla kayıtlı şirketin kuruluşunda 9 hissedarı bulunurken, bugün hissedar sayısı 13 olmuş durumda. Şirketin en büyük ortaklarından biri ise, Mersin doğumlu iş adamı Mehmet Can Dönüş.

Kuruluşta hisselerin yüzde 21,43'üne sahip olan Dönüş, şirketin kuruluşundan yalnızca 9 gün sonra, 23 Aralık 2009'da Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC vatandaşlığına alındı. Yüzde 21,15 ortaklıkla şirketin en büyük hissedarı Dönüş aynı zamanda KKTC'deki Çağrı Lojistik'in büyük ortağı.

Şirketin 2022'de 8 milyon 844 bin TL olan geliri ise sadece iki yıl sonra 2024'te 41 milyon 454 bin TL'ye çıkarak yaklaşık 4,7 kat arttı. Şirket 27 Mart'ta yaklaşık 90 milyon TL'lik sermaye artışına gitti. Girne'de batan Filo Jet gemisi de 2024'te filoya katıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör