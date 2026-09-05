Güneydoğu’da Teknofest heyecanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Eylül- 4 Ekim'de Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle düzenlenecek. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 30 Eylül-4 Ekim'de kentte düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında GAP Havalimanı'ndaki hazırlıkları büyük ölçüde tamamladıklarını belirtti. Vali Şıldak, kentteki hazırlıkların 2026'nın başında başladığını ifade etti. Festivalin GAP Havalimanı'nda yapılacağını hatırlatan Şıldak, şunları kaydetti: "Havalimanımızda geniş kapsamlı hazırlıklarımızı neredeyse tamamladık. Burada 500 bin metrekarelik bir alan üzerinde otopark alanları ve festivalin gerçekleştirileceği zeminlerin hazırlıkları tamamlandı. Çok yüksek katılımla şehirde de büyük bir heyecan uyandıran ve Cumhurbaşkanımızın takdiriyle ilimize yapılacak bu organizasyonu bütün Şanlıurfa ve bölge illerimiz merakla, heyecanla bekliyor. Hazırlıklarda iyi bir aşamadayız. Herhangi bir gecikmemiz yok. Bütün kurumlarımız TEKNOFEST yönetimiyle birlikte istişareli ve koordineli bir çalışma sürdürüyoruz." dedi.
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