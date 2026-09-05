Kültürel çölleşmenin arkasında kitap katliamları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eksim Holding'in 40. yılına özel olarak hazırladığı Tophane-i Amire'de düzenlenen "Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi"ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

FİKİR VE GÖNÜL DÜNYAMIZI ZENGİNLEŞTİRİYOR: Merhum Abdullah ve Fahreddin Tivnikli, mütekâmil birer ticaret erbabı olmalarının yanı sıra kazandıklarını millet için, ülke için, mazlum ve mağdurlar için seferber eden vakıf insanlarıydı. İslam coğrafyasındaki meselelerle yakından ilgilenen, okuyan, yazan, ilim ve kitapla bağlarını hiçbir zaman koparmayan iki ilim aşığıydı. Onların mirasına ve emanetine, işte bugün burada olduğu gibi, layıkıyla sahip çıkıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

MİLLETLER KÖKLERİYLE YAŞAR: Hepimiz biliyoruz ki mazisi olmayanın atisi olamaz. Geçmişine bigâne olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkâr edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur. Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, köklü bir tarihin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz. Tarihimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün arkasında, bir kısmı burada sergilenen eserlerden neşet eden eşsiz bir bilgi birikimi yatıyor. Bizi asırlardır ayakta tutan bu güçlü birikim, kitapla, kütüphaneyle birlikte asıl anlamını kazanıyor. Malumunuz, medeniyetimizi tarif ederken genellikle çınar örneği verilir. Tıpkı medeniyetler gibi milletler de insanlar da kökleriyle yaşar, kökleriyle ayakta kalır, hayata ve tarihe kökleriyle tutunur. İşte bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar, ilim, fikir ve gönül erbabımızın elinden süzülen kitaplarımızdır.

KÜTÜPHANELERİMİZİ HEDEF ALDILAR: Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke, kâğıt hamuru yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası üç kuruşa, hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları, millî iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamid Han'ın şahsi kitaplığına ait 4 bin 500 eser, devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır. Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında, bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır. İSAR Vakfımızın tarihimize, kültürümüze, medeniyet müktesebatımıza ve bizi köklerimize bağlayan eserlere sahip çıkmasını bu bakımdan ayrıca önemli görüyorum. Vakfınız bünyesinde kurduğunuz mücellithanede binden fazla eseri restore etmek suretiyle yeniden hayata döndürdüğünüz için sizleri ayrıca tebrik ediyorum.





ASIRLIK HAFIZAYI GELECEĞE AKTARIYOR

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, içerisinde Ebû Eyyûb el-Ensarî'den hadislerin yer aldığı ve Kanunî Sultan Süleyman'a ithaf edilen yaklaşık 500 yıllık el yazması bir eser takdim etti. Kültür ve sanat dünyasını bir araya getiren sergi, yüzlerce yıllık el yazmaları ile nadir eserlerin zamana karşı direnişini ve titizlikle yürütülen koruma süreçlerini gözler önüne seriyor. Sergi, 13 Eylül Pazar gününe kadar Tophane-i Amire'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör