Kuriş örgütüne finansal darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmasına yardım ederken Marmaris'te yakalanan Erhan Yılmaz'ın babası ve aynı soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 206 kilogram altın bulunan Ümraniye'deki Yılmaz Kimya adlı şirketin sahibi İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin şüpheli olduğu tespit edildi. Bu tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi.

MASAK İNCELEDİ

Soruşturma kapsamında şüpheli İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı verildi. Yılmaz hakkında "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.







İŞTE O ŞİRKETLER

Yılmaz Kimya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yılkim Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Erimer Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mie Girişimcilik ve Makine Anonim Şirketi

Astra Polimer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.



KÜLÇE ALTINLARIN SIRRI

Geçtiğimiz haftalarda Alihan Kuriş Suç Örgütü yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'un Ümraniye ilçesi Yamanevler Mahallesi'nde bulunan Yılmaz Kimya Genel Merkezi ile binanın otoparkındaki bir araçta arama gerçekleştirilmiş, 206 adet külçe altın, 358 bin 100 ABD doları, 102 bin 300 avro, 3 ruhsatsız silah ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında, 17 Ağustos'ta Yılmaz Kimya firmasının sahibi İrfan Yılmaz gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturmada 21 Ağustos'ta Ağustos'ta İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da düzenlenen ikinci dalga operasyonda aralarında İrfan Yılmaz'ın da bulunduğu 12 şüpheli yakalanmıştı. Yılmaz, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör