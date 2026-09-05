Önen’in kızı son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in mide ameliyatı sonrası yaşadığı rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen (23) için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi olan Fatma Zehra Önen için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Namaz sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatma Zehra kızımız rahatsızlığı döneminde çok çile çekti.

Rabbim çektiği çileyi onun taksiratına vesile kılsın. Makamını âli eylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Tanıyıp bildiğimiz kadarıyla Fatma Zehra ismiyle müsemma idi. İnşallah sevgili Peygamberimizin livaü-l hamd ismiyle müsemma sancağı altında hepimizi birlikte haşr-u cem eylesin" dedi. Erdoğan, Önen için helallik istedi. Acılı baba Abdülkadir Emin Önen, Erdoğan'ın elini öperek teşekkürlerini iletti. Önen'in naaşı, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör