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  • Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "aşı" çağrısı: Sağlıklı bir gelecek için ihmal etmeyelim

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "aşı" çağrısı: Sağlıklı bir gelecek için ihmal etmeyelim

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Önceliğimiz, aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan aşı çağrısı: Sağlıklı bir gelecek için ihmal etmeyelim
AA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aşı, hastalıklara karşı en güçlü kalkanımız. 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetlerimize kararlılıkla devam ediyor, aşı takvimimizi bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncelliyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl 6'lı karma aşıya geçiş yaparak çocuklarımızın tek bir aşıyla hastalıklara karşı korunmasını sağladık. Önceliğimiz, aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim."

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#KEMAL MEMİŞOĞLU

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