’Sivas Kongresi, milli birliğin dünyaya ilanıdır’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, Sivas Kongresi'nin millî mücadeledeki tarihi önemine ve günümüze ışık tutan ruhuna dikkat çekti. Erdoğan'ın mesajında, "Sivas Kongresi, Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren millî güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir. Kongre ile milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği; birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir. Sivas Kongresi'nde hâkim olan millî birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Bundan 107 yıl önce imkânsızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye Yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor; bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadeleri yer aldı.

107. YIL KUTLAMASI

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Atatürk ve Kongre Müzesi'nde Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da salondaki tarihi sıralara oturarak sanatçılar tarafından hazırlanan Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını takip etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör