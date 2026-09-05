SON DAKİKA... Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçimi 8 Eylül'e ertelendi

AK Parti'nin tirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi başladı. Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde saat 10:00'da başlayan seçim için belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yoklamada birçok vekili olmaması sebebiyle başkanvekili seçiminin 8 Eylül'e ertelendiği açıklandı.

SON DAKİKA... Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçimi 8 Eylül’e ertelendi
DHA

AK Parti'nin tirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi başladı. Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde saat 10:00'da başlayan seçim için belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yoklamada birçok vekili olmaması sebebiyle başkanvekili seçiminin 8 Eylül'e ertelendiği açıklandı.

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#AK PARTİ #ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

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