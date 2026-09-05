SON DAKİKA... Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçimi 8 Eylül'e ertelendi
AK Parti'nin tirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi başladı. Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde saat 10:00'da başlayan seçim için belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yoklamada birçok vekili olmaması sebebiyle başkanvekili seçiminin 8 Eylül'e ertelendiği açıklandı.
AK Parti'nin tirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi başladı. Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde saat 10:00'da başlayan seçim için belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yoklamada birçok vekili olmaması sebebiyle başkanvekili seçiminin 8 Eylül'e ertelendiği açıklandı.