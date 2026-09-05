Su altındaki geminin yerini TCG Akın buldu
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 2 Eylül'de "Alsu" isimli tanker ile "Tuğberk İmamoğlu" isimli kuru yük gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, batan geminin yeri 3'üncü günde tespit edildi. Çarpışmanın ardından sadece 11 dakikada sulara gömülen ve içerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alınamayan gemi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kritik aşamaya geçildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kaza bölgesinde aralıksız görev yapan Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisinin, batan geminin enkaz yerini tespit ettiğini duyurdu. Arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasıyla kesintisiz yürütülüyor. Rahmi Temel, Abdülbaki Mirzaoğlu, Nidai Duman ve Yaşar Kayhan'ın da aralarında bulunduğu 10 personelin aileleri, batığın yerinin bulunmasıyla umutlandı.
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