Suikast timi soruşturmasında 10 gözaltı
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe ile bağlantılı şüpheliler üzerinde yoğunlaştı. Soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı oldukları yönünde tespit ve teşhis bulunan şüphelilerin yanı sıra Burkay Karatepe'den ele geçirilen dijital materyaller de incelemeye alındı. İncelemelerde bazı şüphelilerin, Karatepe'nin firari olarak arandığı dönemde kendisine maddi yardımda bulunduklarına yönelik bulgulara ulaşıldı. 4 Eylül 2026 tarihinde İstanbul ve Eskişehir'de 10 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi ve tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
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