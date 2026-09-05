Şüpheli ölümde doktor tutuklandı

İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Yalan Tanıklık' suçundan gözaltına alınan Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada, yıllar önce yapılan acil çağrı ihbarının çözüm tutanağı da dosyaya girmiş, ifadesinde yıllar önce acil ihbarı yapan kişinin kim olduğunu bilmediğini beyan eden Doktor Nurettin Demirkol'un, 8 Eylül 2016 gecesi 155 Polis İmdat hattını bizzat aradığı belirtilmişti.

İhbar çözüm tutanağında Demirkol'un kendisini "Ben Doktor Nurettin Demirkol" diye tanıttığı ve ölümü "beklenmedik, şüpheli ani bir ölüm" sözleriyle bildirdiği görüldü. Daha önce tanık sıfatıyla ifade veren Nurettin Demirkol, Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Demirkol'un Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosundaki ifade işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edildi. Demirkol, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevk yazısında şüphelinin vermiş olduğu beyanında çelişkilerin bulunduğu belirtildi. Demirkol'un bu çelişkilere 'Hatırlamıyorum' diyerek soyut beyanlarda bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör