’Ülkemizin bitki hazinesi burada korunuyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ata tohumlarından çeşitli sebze ve meyvelerin yetiştirildiği, topraksız tarım örneklerinin sergilendiği ve "özel müze" statüsündeki Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni bünyesinde barındıran Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. İlk olarak fidan üretim alanını gezen Emine Erdoğan, burada yetiştirilen bitki türleriyle ilgili bilgi aldı. Emine Erdoğan, daha sonra kendisinin himayelerinde yürütülen "Mirasımız Yerel Tohum" projesi kapsamında 2024'te kurulan "Mirasımız Yerel Tohum Bahçesi"ne geçti.

Ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu bahçede gezen Emine Erdoğan, ürünlerin yetiştirilme süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Elindeki sepete domates, biber, patlıcan, şamama kavunu, fasulye ve mısır gibi ürünlerden toplayan Emine Erdoğan, "Bugünkü hasadımızı yaptık" dedi. Daha sonra "Süs Bitkileri Üretim Merkezi"ne geçen Erdoğan, burada yetiştirilen türleri inceleyerek, bilgi aldı.

Erdoğan, "iglo" şeklindeki "Topraksız Tarım Serası"na geçerek, burada "besin filmi tekniği" ile yetiştirilen marul, fesleğen, roka, maydanoz ve çilek gibi ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgilendirildi. Ters sedir ağacı ile diğer peyzaj bitkilerinin olduğu alanı da inceleyen Anadolu'nun zengin tarımsal biyoçeşitliliğini gözler önüne seren Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni ziyaret eden Erdoğan, müzenin kütüphanesindeki çocuklarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin bitki hazinesini korumak adına emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör