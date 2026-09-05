Yüzen Çelik Kubbe'ye uluslararası ilgi! “Füzeleri düşüren gemi” teknolojisi için geri sayım başladı: 2030'a kadar TSK'ya teslim edilecek



BÖLGE HAVA SAVUNMA HARBİ

TF-2000, özellikle deniz harekât alanında geniş bir sektörde etkin hava savunma sağlayacak şekilde tasarlandı. Mavi Vatan'daki çıkarları koruma misyonunda etkin bir rol oynayacak ve hava tehdidine karşı TCG ANADOLU ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik birliklerin korunmasını da gerçekleştirecek. Yerli ve milli sistemler ile donatılacak TF-2000 muhribi, yüzde 85'in üzerinde oran ile Türkiye'nin en yüksek yerli ve millilik oranına sahip savaş gemisi olacak. Gemi 8 bin 300 ton deplasmana, 149 m tam boya ve 21,3 m genişliğe sahip olacak.

Gemi, bölge hava savunma harbi kabiliyetine sahip olunması amacıyla milli olarak tasarlandı, çok fonksiyonlu ve uzun menzilli radarlardan oluşan çok amaçlı faz dizinli radar ile 96 hücreli Milli Dikey Atım Sistemi bulunacak. Namlulu ve güdümlü mermili yakın hava savunma silah sistemleri ile 127 mm milli top kullanılacak. Hava savunma harbi kabiliyeti ile birlikte üstün denizaltı savunma harbi kabiliyetine de sahip olunacak. İlk defa bu gemide kullanılacak olan Bütünleşik Sonar Sistemi ile geminin denizaltı savunma harbi menzili 73 km üzerine çıkarılacak.