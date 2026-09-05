Yüzen Çelik Kubbe'ye uluslararası ilgi! “Füzeleri düşüren gemi” teknolojisi için geri sayım başladı: 2030'a kadar TSK'ya teslim edilecek
Türkiye, savunma sanayinde attığı adımlarla dünyanın yakın radara aldığı ürün ve projelerle dikkat çekiyor. Mavi Vatan’ın Çelik Kubbesi olacak, hava savunma muhribi TF 2000’e ABD dahil olmak üzere birçok ülkenin yoğun ilgisi olduğu öğrenildi. Aralık 2024’te ilk sacı kesilen TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi deniz kuvvetleri için stratejik öneme sahip. TF 2000 inşası tamamlandığında dünya bahriyelerindeki en ileri teknolojiye sahip savaş gemilerinden birisi olacak. Planlamalara göre, 2030’a kadar 2 gemi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne(TSK) teslim edilecek. Toplamda 6 TF 2000 üretilmesi planlanıyor.
TF 2000 inşası tamamlandığında dünya bahriyelerindeki en ileri teknolojiye sahip savaş gemilerinden birisi olacak. Bu kapsamda yakın zamanda yurtdışından askeri denizcilik alanında ihracat yasağını kaldıran ABD yönetiminin TF 2000 hava savunma muhribini de radara aldığı öğrenildi.
GELİŞMİŞ RADAR TEKNOLOJİSİ
Gemi yakıt ikmali yapmadan 5000 deniz mili seyir yapabilecek. Gemide kullanılacak gelişmiş radar sistemleri ile hedef 450 kilometreden tespit edilebilecek. TF-2000'de kullanılacak füze sistemleri ise yerli üretim olması sayesinde ihtiyaca göre belirlenebilecek. Gemi, 40 km menzilli HİSAR-RF, 100 km menzilli SİPER Blok-1 ve 150 km menzilli SİPER Blok-2 Hava Savunma Füzelerinin kullanılabileceği şekilde tasarlandı.
Gemiden ayrıca ATMACA, GEZGİN ve diğer kara/deniz hedeflerine taarruz kabiliyetli füzeler de atılabilecek. SABAH'ın edindiği bilgilere göre 2030'a kadar 2 gemi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Şu an için toplamda 6 tane TF 2000 üretilmesi planlanıyor.