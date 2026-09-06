Başkan Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları’na tebrik

Son dakika haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı.

"EN KALBİ DUYGULARIMLA TEBRİK EDİYORUM"

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör