Başkan Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları’na tebrik
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Filenin Sultanları’nı tebrik etti.
Son dakika haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı.
"EN KALBİ DUYGULARIMLA TEBRİK EDİYORUM"
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Filenin Sultanları'nı tebrik etti.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."
CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 🏐🇹🇷 pic.twitter.com/GEjRc1KfR6— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 6, 2026
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