Başkan Erdoğan'dan şehit polis memuru Topatan'ın ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Ali Topatan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Ali Topatan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit Topatan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.