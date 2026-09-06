Batan geminin görüntüsüne ulaşıldı

Marmara Denizi'nde, 2 Eylül'de "MT Alsu" ile "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemilerin çarpışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin batması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere birçok kurum ile kuruluş katılıyor. Dün, "TCG Akın" tarafından Silivri'nin yaklaşık 18 mil açığında ve 720 metre derinlikte yeri tespit edilen "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin deniz altındaki görüntüleri uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) tarafından kaydedildi. Deniz tabanında bulunan geminin adının net şekilde görüntülerde yer aldığı belirlendi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİK

Batan gemi personelinin kız çocukları babalarının cansız bedenlerine biran önce ulaşılmasını istedi. Batan geminin güverte lostromusu Nidai Duman'ın kızı Süreyya Keleş, "TCG Akın gemisindeki ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı araçlarının tespit ettiği geminin görüntülerini gösterdiler. Babamı ve gemideki diğer insanların bulunmasını istiyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör