DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi yapıldı

DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa, Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden seçildi.

DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi’nde genel başkanlık seçimi yapıldı
AA

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede kayıtlı delegeler oy kullandı.

Seçimlerde yeniden aday gösterilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, geçerli 535 oyun tamamını alarak eş genel başkanlığa seçildi.

Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.

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