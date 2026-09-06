Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Filenin Sultanları'nı tebrik ederek, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak ikinci kez büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.
Tebrikler #FileninSultanları! 👏— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 6, 2026
CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak ikinci kez büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum.
Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun. 🇹🇷🏆 pic.twitter.com/4KFFel1iaH