Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Filenin Sultanları'nı tebrik ederek, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak ikinci kez büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

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