Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı
AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Filenin Sultanları'nı tebrik ederek, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak ikinci kez büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

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