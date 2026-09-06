Erdoğan kulüp başkanlarını ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarını Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türk futbolunun önde gelen dört kulübünün başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, Süper Lig'in dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde devam etmesi temennisini dile getirdi.

Erdoğan paylaşımında, "Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca tüm spor kulüplerine başarı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanının mesajında, Süper Lig'de sezonun dostluk ve kardeşlik ortamında sürmesi, Türk kulüplerinin Avrupa kupalarında elde edeceği başarılarla Türkiye'yi gururlandırması temennisi öne çıktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör