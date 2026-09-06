Girne açıklarında batan gemide son durum: Yoğun bakımda kazazede kalmadı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin son sağlık durumunu kamuoyuyla paylaştı. Üstel yaptığı yazılı açıklamada, gemiden sağ kurtarılan 239 kişinin tamamının KKTC'deki kamu ve özel hastanelere sevk edildiğini belirtti.

131 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Kurtarılan 239 kişinin tamamının hastanelere sevk edildiğini hatırlatan Başbakan Ünal Üstel, 5 Eylül itibarıyla kamu ve özel hastanelerde tedavi gören 132 kişiden 131'inin taburcu edildiğini açıkladı. Hastanede tedavisi devam eden bir kişinin sağlık durumunun ise iyiye gittiğini belirten Üstel,; "Yoğun bakımda tedavi gören kazazedemiz kalmamıştır" dedi.

13 CAN KAYBI, 15 KİŞİ HALA KAYIP

Gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu belirten Üstel, kazada şu ana kadar 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Kayıp 15 kişiye ulaşmak amacıyla arama çalışmaları TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerince 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülüyor.

ŞERİFE ÖZDEMİR'İN KIZI DNA TESTİ İÇİN KIBRIS'A GİTTİ

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Hüseyin ve Şerife Özdemir çifti, düğün için gittikleri Kıbrıs'tan dönerken gemi faciasında can verdiler. İlk olarak cenazesi bulunana Hüseyin Özdemir Silifke ilçesi Nuru mahallesinde toprağa verilirken, kayıp olan eşi Şerife Özdemir'in de naşına ulaşıldığı açıklandı. Naşın Mersin'e getirilmesi planlanırken, Şerife Özdemir'in kızı, kesin kimlik tespiti için Kıbrıs'a çağırıldı. Şerife Özdemir'in kesin kimlik tespitinin kızından alınan örneklerle yapılan DNA eşleşmesiyle belirleneceği kaydedildi.

GEMİ 554 METRE DERİNLİKTE

Girne Limanı ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı. Gemi Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada battı. Kazanın ardından yürütülen çalışmalar sonucunda geminin enkazına Girne açıklarında 554 metre derinlikte ulaşıldı. Arama-kurtarma ekiplerinin, kayıp 15 kişiye ulaşmak için denizdeki çalışmaları kesintisiz şekilde sürüyor.