Gözler 554 metre derinlikte

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında kaybolanlardan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 13'e ulaşırken, kayıp 15 kişi aranıyor.

İSİMLERİ BELİRLENDİ

Arama kurtarma ekiplerinin enkazda ulaştığı iki kadın naaşının kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, iki kadının kimliklerinin Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat olarak belirlendiğini açıkladı. Üstel, Polis Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmaların ardından kimliklerin kesinleştirildiğini ve ailelere gerekli bilgilendirmenin yapıldığını duyurdu.

Kazanın kurbanlarından Mersinli Şerife Özdemir'in cenazesinin, Silifke ilçesine bağlı Nuru Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Özdemir ailesinin yaşadığı acı ise kısa aralıklarla ikiye katlandı. Şerife Özdemir'in aynı kazada vefat eden eşi Hüseyin Özdemir'in cenazesi 4 gün önce toprağa verilmişti. Şerife Özdemir de eşinin ardından memleketinde son yolculuğuna uğurlanacak. Nazmiye Özpolat'ın cenazesi ise Hatay'ın Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

7/24 SÜRÜYOR

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ve ilgili tüm birimlerin katılımıyla 7 gün 24 saat kesintisiz sürdüğünü belirtti. Üstel, kayıp kişilere ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiğini ifade ederek, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Arama-kurtarma operasyonu kritik bir aşamaya girdi. Geminin bulunduğu 554 metrelik derinlik nedeniyle dalgıçların kullanılamadığı bölgede tüm umut, uzaktan kumandalı su altı araçlarına bağlandı.

HER NOKTADA KONTROL

Türk Deniz Kuvvetleri'nin TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri tarafından yürütülen operasyonda, enkazın her noktası kontrol ediliyor. Robotik araçlarla hem geminin iç bölümleri hem de çevresi taranıyor.

Ekiplerin hedefi yalnızca kayıplara ulaşmak değil. Kazanın nasıl meydana geldiğine ışık tutabilecek kara kutunun bulunması da operasyonun önemli başlıklarından biri.

İHTİMALLER MASADA

Denizin yüzlerce metre altında sürdürülen çalışmalar, gece-gündüz kesintisiz devam ediyor. Havadan ve denizden yürütülen arama faaliyetlerinde ekipler, enkaz çevresindeki her ihtimali değerlendiriyor.

3 KİŞİ DAHA GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda Müsteşar Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları görevden alındı.

9 KİŞİ TUTUKLU

Facianın nedenine ilişkin soruşturma da arama-kurtarma operasyonuyla birlikte yürütülüyor. Şirket direktörü, kaptan, ikinci kaptan, makinistler ve mürettebatın da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Soruşturmanın odağında geminin teknik özellikleri, daha önceki kontrolleri, sefer izinleri ve kazadan önce ve sırasında mürettebatın gerçekleştirdiği işlemler bulunuyor.



ROBOTLAR GEMİYİ TARIYOR

ARAMA-kurtarma operasyonu kritik bir aşamaya girdi. Geminin bulunduğu 554 metrelik derinlik nedeniyle dalgıçların kullanılamadığı bölgede tüm umut, uzaktan kumandalı su altı araçlarına bağlandı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri tarafından yürütülen operasyonda, enkazın her noktası kontrol ediliyor. Robotik araçlarla hem geminin iç bölümleri hem de çevresi taranıyor. Ekiplerin hedefi yalnızca kayıplara ulaşmak değil. Kazanın nasıl meydana geldiğine ışık tutabilecek kara kutunun bulunması da operasyonun önemli başlıklarından biri. Havadan ve denizden yürütülen arama faaliyetlerinde ekipler, enkaz çevresindeki her ihtimali değerlendiriyor.

'HER YER ZİFİRİ KARANLIKTI'

DOSYADAKİ en çarpıcı beyanlardan birine imza atan Baş Mühendis Necip Meraloğlu ise karanlıktaki can pazarını şöyle anlattı: "Sancak kıç güverteye çıktığımda diğer gemiyi net şekilde gördüm. Kıç tarafında 2-3 tane insan vardı. Makine dairesine inip kontrolleri tamamladıktan sonra tekrar çıktığımda her yer zifiri karanlıktı ve gemi artık görünmüyordu. Güvertede 'insan var mı' diye bağırarak denizi aradık." Makine Yağcısı Serkan Ayar ise diğer geminin durumunu, "Gemi hafif sağa yatık vaziyette dönüyordu ve bizim gemiye kıyasla çok alçaktı. Bu yüzden ilk anda küçük bir tekne olduğunu düşündüm" sözleriyle aktardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör