İtalya Başbakanı Meloni'yi tebrik etti
Başkan Erdoğan, ülkesinin "en uzun süre görevde kalan başbakanı" ünvanını elde eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya Cumhuriyeti'nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. İtalya Başbakanı Meloni de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın tebrik mesajını almaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.
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