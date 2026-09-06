KKTC Başbakanı Üstel Girne’deki son durumu paylaştı: Tek bir soru işareti bırakmayacağız

Üstel, yarın İstanbul 'a gideceğini ve derin deniz batık çalışmaları ile gemi çıkarma operasyonları konusunda deneyimli kuruluşlarla hazırlanan raporları ele alacağını vurgulayarak, "Aynı zamanda geminin sigorta şirketinin üst düzey yetkilileriyle de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağım. İstanbul'daki temaslarımın ardından Ankara 'ya geçerek en üst düzeyde görüşmeler gerçekleştireceğim. Mevcut durumu, alınan raporları ve atılabilecek yeni adımları değerlendireceğim. Ardından ülkeye dönerek yol haritasını kayıp aileleri ve kamuoyuyla paylaşacağım" diye konuştu.

"TEK BİR SORU İŞARETİ BIRAKMAYACAĞIZ"

KKTC Başbakanı Üstel, kayıplara ulaşmak için devlet imkanlarının yanı sıra her türlü teknik kapasiteyi ve yeni yöntemleri sonuna kadar değerlendireceklerinin altını çizerek, "Başbakan olarak en büyük sorumluluğum, kayıplarımıza ulaşabilmek için devletimizin kullanabileceği tüm imkanları değerlendirmektir. Geride, 'Acaba şunu da yapabilir miydik?' diye tek bir soru işareti bırakmayacağız. Gece gündüz özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür ederim. Kayıp ailelerine sabır ve metanet diliyorum" açıklamasında bulundu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör