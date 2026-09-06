KKTC Başbakanı Üstel Girne'deki son durumu paylaştı: Tek bir soru işareti bırakmayacağız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarının son durumunu kamuoyuyla paylaştı. Başbakan Ünal Üstel, “Mevcut çalışmalara ek olarak yeni teknik imkanlar ve alternatif yöntemler devreye alınacak” dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarının son durumunu kamuoyuyla paylaştı.
"KAYIP İNSANLARIMIZIN SAYISI 15"
Başbakan Üstel, arama çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek aralıksız devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar yürütülen çalışmalar sonucunda 5 kaybımıza ulaşıldı. Hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 13, halen kayıp olan insanlarımızın sayısı ise 15'tir" dedi.
"EKİPLERİMİZİN ÇALIŞMASI KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"
Bugün itibarıyla henüz yeni bir kayba ulaşılmadığını belirten Üstel, "Günler ilerledikçe, özellikle deniz altında ve batık gemi içerisinde yürütülen çalışmaların şartları giderek zorlaşmaktadır. Ancak tüm zorluklara rağmen havadan, denizden, deniz altından ve karadan görev yapan ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.