Orman yangınlarında 70 şüpheli tespit edildi: 16 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.

BİR HAFTADA 9 YANGIN İKİ ŞÜPHELİ

Bakan Gürlek, 30 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında meydana gelen 9 yeni orman yangınıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda 2 şüphelinin tespit edildiğini belirtti. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

103 YANGIN MERCEK ALTINDA

1 Haziran 2026'dan 6 Eylül 2026'ya kadar geçen sürede 27 ilde meydana gelen toplam 103 orman yangınına ilişkin soruşturmaların sürdüğünü belirten Gürlek, bu dosyalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmalar kapsamında 16 şüpheli tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

YANGINLARIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Cumhuriyet Başsavcılıklarının emniyet ve jandarma teşkilatlarıyla koordinasyon içerisinde çalıştığını belirten Gürlek, yangınların çıkış nedenlerinin tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti. Soruşturmalarda yangınlara kasıt veya ihmalle sebebiyet veren kişilerin tespit edilmesi, olayların tüm boyutlarının ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması hedefleniyor.

"HİÇ KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK"

Gürlek, orman yangınlarına ilişkin adli mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, Yeşil Vatan'a yönelik kasıtlı eylemlerin yanı sıra ihmal sonucu meydana gelen yangınların da titizlikle soruşturulduğunu belirtti. Gürlek, "Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak" mesajını verdi.