TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi’yi andı

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Filistin davası uğrunda ortaya koyduğu mücadele ve yiğit duruşuyla katil İsrail askerlerinin hedefi olan Ayşenur Ezgi Eygi evladımızı vefatının ikinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

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