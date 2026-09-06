TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının ikinci yılında andı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi’yi andı
AA

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Filistin davası uğrunda ortaya koyduğu mücadele ve yiğit duruşuyla katil İsrail askerlerinin hedefi olan Ayşenur Ezgi Eygi evladımızı vefatının ikinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BATI ŞERİA #NUMAN KURTULMUŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý