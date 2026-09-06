Türkiye vesayetçi prangadan kurtuldu

Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen İmam Hatipliler Kurultayı'nın 23'üncüsü Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsünde yer alan Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

81 ilden imam hatipliler, eğitimciler, gençler ve STK temsilcilerinin katıldığı Kurultay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, kurultayın hayırlı olması dileğinde bulundu. "75 yıllık bu mücadelenin bugünkü neferleri, taşıyıcıları ve sancaktarları olan siz değerli kardeşlerime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum" diyen Erdoğan mesajında şunlara yer verdi:

'NORMALLEŞMENİN İŞARETİ'

Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği imam hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde imam hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.

Önlerindeki zuhuri engeller kaldırıldığında imam hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz."



'86 MİLYON OLARAK HEPİMİZ BİRİZ'

Erdoğan: İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un, 'Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek' mısralarıyla müjdesini verdiği bu gençliğin, Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan, Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlarca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.



İHL'LER ERDOĞAN'LA YENİDEN DOĞDU

İmam hatip okullarının geleceği, eğitim, gençlik ve sivil toplum çalışmalarının ele alındığı kurultayda konuşan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin "28 Şubat'ta imam hatip okullarının, toplamdaki öğrenci sayısı yüzde 2'lere kadar düştü. Benim zihnimde imam hatip okulları 28 Şubat'ta kapatılmıştır. İkinci kez açıldı. Vefa zincirini tamamlayabilmek açısından bir hakikati teslim etmek istiyorum. O da 28 Şubat'ta kapatılan bu okulların ikinci kurucusu olma vasfını taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir imam hatip mezunu olarak teşekkür ediyorum. Bunu bir milli eğitim bakanı olarak da söylüyorum.

GELECEĞE MÜHÜRDÜR

Yusuf Tekin: İmam hatip okulları birçoğu kapanmıştı şu anda yeniden 28 Şubat'tan önceki noktaya gelmiş durumda. O yüzden sayın cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi milletimizin duası ile birleşince söndürülmek istenen bu kandil yeniden tutuştu, kesilmek istenen köke can suyu yeniden yürüdü. Elhamdülillah ben de bu mensubiyeti onurla taşıyan bir mensubunuzum. İmam hatipli olmak ömrümüzün istikametine vurulmuş bir mühür misalidir. Bir kere vuruldu mu hayatınızın her safhasına sirayet eder. 28 Şubat iradesi kendisine en büyük paydaş olarak FETÖ'yü seçmişti. O dönem FETÖ liderinin "Okullarımızın anahtarını eğer isterlerse 28 Şubat iradesine seve seve veririm" demişti. Aynı şahıs 12 Eylül darbesini de alkışlarla karşılamıştı" dedi.

İLİM İRFAN MEKTEBİ

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "İmam hatip okulları ilim hikmet ve irfan mektepleridir. Bir istikamet arayışının neticesinde ortaya çıkan kurumlar, köklü bir medeniyet tasavvuru ve Müslüman kimliğinin yeniden inşasını amaçlamaktadır. Bugün dünyanın en büyük ihtiyacı güzel ahlak, daha hassas vicdan daha fazla merhamettir. Daha fazla adalettir. İşte imam hatip neslinin insanlığa sunacağı en büyük katkı burada olacaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun zulmü karşı sesini yükselten bir nesildir. İmanla beslenen ilimle güçlenen hikmetle derinleşen ahlakla güzelleşen imam hatip nesli milletimiz ülkemiz ve tüm insanlık için bir umut neslidir" dedi. Kurultayda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de birer konuşma yaptı.



HEDEF ÖZGÜVENLİ GENÇLER

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, kurultayda yaptığı konuşmada, birlik, kardeşlik ve gençlerin geleceğine vurgu yaptı. İmam Hatip okullarının geçmişten bugüne önemli bir misyon üstlendiğini belirten Ceylan, hedeflerinin dünyayı ve ahireti birlikte gözeten, bilimde, teknolojide, sanatta ve sporda başarılı, ahlaklı ve özgüvenli gençler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör