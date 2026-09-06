Tutuklanan doktor: Hatırlamıyorum

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un vefatının sağlık ve kolluk güçlerine ihbarına ilişkin ifadelerdeki çelişkiler üzerine gözaltına alındıktan sonra "yalancı tanıklık" suçlamasıyla tutuklanan doktor Nurettin Demirkol'un savcılık ve hâkimlik ifadeleri ortaya çıktı.

Demirkol, 26 Ağustos 2026'da tanık sıfatıyla verdiği ifadede, Denizolgun'un ölümüne ilişkin sağlık ve kolluk ekiplerini kimin aradığını bilmediğini, Denizolgun'un özel doktoru olmadığını ve ölümü şüpheli olarak değerlendirmediğini söyledi. Ancak 155 Acil Çağrı çözüm tutanağında ihbarın Demirkol'un telefonundan yapıldığı, arayan kişinin kendisini ailenin hekimi olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu belirttiği tespit edildi.

Savcılığın bu çelişkiyi sorması üzerine Demirkol, "Olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir" dedi.

Olay günü polislerle görüştüğü hatırlatılan Demirkol, yaklaşık 10 yıl önce yaşananları hatırlamakta zorlandığını savundu. Olay yerinde telefonunu "ortada bıraktığını" belirten Demirkol, çiftlikte bulunan birinin telefonundan ihbar yapmış olabileceğini ileri sürdü.

Denizolgun'u 2-3 kez muayene ettiğini söyleyen Demirkol, "Aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum" dedi. HTS kayıtlarındaki görüşmeler ve olay yerinde bulunduğu belirtilen kişilerle telefon trafiği de Demirkol'a soruldu. Doktor, bu görüşmelerin ve kişilerin varlığına ilişkin sorulara da "hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

Demirkol, hâkimlik sorgusunda "Yalan beyanı kesinlikle kabul etmiyorum. Problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır." diyerek savunma yaptı. Bakırköy 3. Sulh Ceza Hâkimliği ise Demirkol'un tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör