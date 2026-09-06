Vicdan sızlatan tahliyeye jet hızıyla ret

Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısı davasında, saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli'nin il duruşmada tahliye edilmesi, müşteki ailelerinin tepkisine neden oldu.

9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin davanın görüldüğü Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin emniyet müdürü babası Uğur Mersinli'nin tutukluluğunun devamına, öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli'nin ise tahliyesine karar verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, mevcut delil durumunu dikkate alarak annenin tahliye edilmesine itiraz etti. İtiraz üzerine delilleri yeniden inceleyen mahkeme caninin annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Mersinli yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

Saldırıda hayatını kaybeden Öğretmen Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara; annenin de sorumluluğuna dikkat çekerek, tahliye kararının çocukların kemiklerini sızlatacağını söyledi.





'ADALET YERİNİ BULDU'

Saldırıda öğrenci oğlu Bayram Nabi Şişik'i kaybeden İsmail Şişik "Saldırgan çocuğun psikiyatriye gitmesi gerekiyorsa götürmelilerdi. Kendilerine, oğlunun psikiyatrik tedavi alması gerektiğinin söylendiğini belirten anne, buna rağmen tedavi ettirmiyor. Kesinlikle anne de cezalandırılmalıdır" dedi. Belinay Nur Boyraz'ın babası Murat Boyraz ise Peyman Pınar Mersinli'nin yeniden tutuklanmasıyla ilgili olarak 'Adalet yerini buldu' dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör