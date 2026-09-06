Yeni Parti ve CHP’den Üsküdar’da seçim oyunu

Üsküdar Belediye Meclisi'nde Belediye Başkan Vekilliği seçimi, CHP ve Yeni Partili meclis üyelerinin oturuma katılmaması nedeniyle yapılamadı. Cumhur İttifakı'nın 21 üyesinin hazır bulunduğu toplantıda, seçim için gereken 23 kişilik toplantı yeter sayısına ulaşılamadı. Seçim 8 Eylül 2026 Salı gününe ertelendi. Seçim öncesinde CHP'li 4 meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle mecliste 23 CHP'li üyeye karşı 21 Cumhur İttifakı üyesi kaldı. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in seçilmesinin önünü açabilecek oylama ertelenirken, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu muhalefetin katılmamasına tepki gösterdi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu arada soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Başkan Yandımcısı Amine Cansu Çelik, Burak Aydın, Erdem Koyunyerli, mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör