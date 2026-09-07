Antalya Aksu’da orman yangını

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yayılan dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Kara ekiplerinin 45 arazöz, 2 iş makinesi, 275 personel ve yangın işçisiyle karadan başlattığı çalışmalara 9 helikopter ve 3 uçak ile hava desteği de sağlandı.

Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör