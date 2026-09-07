Başkan Erdoğan’dan şehit polisin ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta trafik denetlemesi sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi. Erdoğan şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin korsan taşımacılığa yönelik denetimi gerçekleştirildiği sırada uygulama üzerinden çağrılan ve taksicilik yaptığı şüphesi bulunan şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan sivil trafik polisi Mehmet Ali Topatan, önceki gün son yolculuğuna uğurlanmıştı. Şehidin cenazesi, Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verilmişti.