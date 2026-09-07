Enkazın çıkarılması için kritik gün

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide kaybolan kişilere ulaşılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Gemi enkazının çıkarılması yönündeki çalışmalar yarın netleşecek" dedi. TCG Alemdar gemisindeki çalışmaları yerinde incelediklerini anlatan Üstel, "Gemi enkazının çıkarılması yönündeki çalışmalar yarın (bugün) netleşecek. Enkazı çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz. Bu konuda belirli girişimleri de başlatmış bulunuyoruz. Alanında deneyimli özel kuruluşların teknik personeli, bugün kazanın meydana geldiği bölgede ve batıkta gerekli incelemeleri yaparak ön raporlarını hazırlıyor. Bu kapsamda ben de yarın İstanbul'a giderek derin denizlerde batık çalışmaları ve enkaz çıkarma operasyonları konusunda deneyimli bu özel kuruluşlarla hazırlanan raporları ele alacağım." Üstel, arama çalışmalarına desteğinden dolayı Türkiye'ye ve gayretlerinden ötürü tüm arama ekiplerine teşekkürlerini sundu.

KAYIP 14 YOLCU ARANIYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, gemiden sağ olarak kurtarılan 239 kişiden sadece 1 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Yoğun bakımda tedavi gören kazazedemiz kalmamıştır. Kazada şu ana kadar 14 insanımızı kaybettik. Kayıp 14 insanımıza ulaşmak amacıyla yürütülen arama çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir. Kazazedelerimizin, kayıplarımızın ve ailelerimizin yanındayız" diye konuştu.

ŞERİFE ÖZDEMİR İÇİN DNA TESTİ

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Hüseyin ve Şerife Özdemir çifti, düğün için gittikleri Kıbrıs'tan dönerken gemi faciasında can verdiler. İlk olarak cenazesi bulunana Hüseyin Özdemir Silifke ilçesi Nuru mahallesinde toprağa verilirken, kayıp olan eşi Şerife Özdemir'in de naaşına ulaşıldığı açıklandı. Naaşın Mersin'e getirilmesi planlanırken, Şerife Özdemir'in kızı, kesin kimlik tespiti için Kıbrıs'a çağırıldı. Şerife Özdemir'in kesin kimlik tespitinin kızından alınan örneklerle yapılan DNA eşleşmesiyle belirleneceği kaydedildi.