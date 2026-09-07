FETÖ’nün mahrem yapılanma sorumlusu yakalandı

FETÖ’nün mahrem yapılanma sorumlusu yakalandı
Ali ALTUNTAŞ
Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtilen ve hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunan meslekten ihraç öğretmen T.C. yakalandı. 2018'den bu yana firari olarak arandığı öğrenilen şüphelinin FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu olduğu öğrenildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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