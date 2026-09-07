FETÖ’nün mahrem yapılanma sorumlusu yakalandı
Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtilen ve hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunan meslekten ihraç öğretmen T.C. yakalandı. 2018'den bu yana firari olarak arandığı öğrenilen şüphelinin FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu olduğu öğrenildi.