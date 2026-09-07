İBB soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İBB Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, İBB Başkanlık Konutu'na materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 7'si "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 5 şüpheli hakkında adli kontrol talebinde bulunuldu. Hakimlikçe sorgulanan sanıklardan Abdulkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Talha Özyurt, Mustafa Sökmen ve Vedat Taşdelen tutuklandı, 1 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.