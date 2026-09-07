İş insanı Sarp Yalçınkaya'dan şok itiraflar: "Çantalarla dolar taşındı, özel jetlerle yurt dışına kaçırıldı

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. Celsesinin 13. duruşmasına iş insanı Sarp Yalçınkaya'nın beyanları damga vurdu. İlk etkin pişmanlık hükümlerinden faydalananlardan olan Yalçınkaya, firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ile alacak-verecek ilişkisi nedeniyle geçirdiği 6 yılda tanık olduğu karanlık çarkı mahkemede gözler önüne serdi.

"EKREM BAŞKAN'IN SAĞ KOLU FATİH KELEŞ ŞİRKETLERE ORTAK EDİLDİ"

Savcının sorularını yanıtlayan Sarp Yalçınkaya, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun kendisine olan borçlarını ödememek için sürekli bahaneler ürettiğini belirtti. Gülibrahimoğlu'nun belediye desteğini arkasına almak amacıyla Fatih Keleş'i şirketlerine dahil ettiğini söyleyen Yalçınkaya, "Murat bana borcunu ödemek yerine şirketlerine ortak yapacağını söylüyordu. Ancak 2022 yılında bana açıkça 'Seni şirketlerime ortak yapmayacağım, Fatih Keleş'i ortak edeceğim. Fatih Keleş, Ekrem Başkan'ın sağ koludur. Bu vesileyle belediye desteğini yanımıza alacağız' dedi. Konuşmalarında sürekli 'Ben devletim, devlet benim arkamda' ifadelerini kullanırdı." şeklinde konuştu.

Murat Gülibrahimoğlu



ETİLER'DEKİ OFİSTE DOLAR DOLU ÇANTA TRAFİĞİ

Duruşma savcısının 18 Temmuz 2025 tarihli ifadesini hatırlatarak yönelttiği sorular üzerine Yalçınkaya, Etiler'deki VIP ofiste şahit olduğu gizli görüşmeleri anlattı. Fatih Keleş ile aynı ortamda bulunduğu anları aktaran Yalçınkaya, "Murat beni Fatih Keleş ile tanıştırdı ve 'güvenilir biridir, yanında rahat konuşabilirsin' diyerek teyit verdi. O sohbetlerde 1 milyon dolar üzerindeki para alım satımları, imarsız büyük arsalar, imar ve iskan sıkıntısı olan AVM'lerden toplanan paralar konuşuluyordu. Bir gün yine Etiler'deki ofise gittiğimde Fatih Keleş geldi. Kendisine aylık rapor sunuldu, imzalar atıldı. Ardından kendisine hazırlanan çantayı alıp çıktı. Çantanın ağzı açıktı ve içerisinde Amerikan Doları banknotları net bir şekilde görünüyordu." dedi.



"PATRON EMİR VERDİ": OLAY TV VE CHP KURULTAYI FİNANSE EDİLDİ

Savcının Olay TV sürecine ilişkin sorusuna yanıt veren Yalçınkaya, firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ile Kağıthane civarındaki Olay TV binasında buluştuklarını açıkladı. Yalçınkaya, "Murat bana 'Çeşitli haber kanalları istediğimiz gibi haber yapmıyor. Alternatif bir kanal oluşturmak için bu kanalı almak istiyoruz. Patron emir verdi, bu kanalı benim almamı söyledi' dedi. Binaya gittiğimizde inşaat halindeydi. Mesele zaten ruhsatın devredilmesiydi. Murat bana CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasında kendisinin finansal yardımda bulunduğunu, CHP Kurultay seçimleri öncesinde kendisini arayıp para istediklerini ve para gönderdiğini söyledi. Kurultaydan sonra ise 'Patron başkan olacak, destek olmamız lazım. Fatih abi para toplamamız için bizi çok sıkıştırıyor' diyordu. Bu paraların cumhurbaşkanlığı adaylık süreci, sosyal medyanın yönetilmesi ve haber kanallarının desteklenmesi için toplandığını bizzat kendisinden duydum." dedi.

Fatih Keleş



KEMERBURGAZ'DA LÜKS VİLLA VE HAKAN KARANİS DEDİKODUSU

Yalçınkaya, Murat Gülibrahimoğlu'nun Kemerburgaz'da ultra lüks bir villa yaptırdığını ve hemen yanındaki villayı da Fatih Keleş için satın aldığını iddia etti. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olduğu belirtilen Hakan Karanis isimli şahsa da düzenli para aktarıldığını belirten Yalçınkaya, "Murat'a Hakan Karanis'in kim olduğunu sorduğumda, 'Başkanın çocukluk arkadaşı. İBB'de iş yapabilmek ve başkana ulaşabilmek için onu yanımda tutuyorum, ara ara kendisine yüklü miktarda para gönderiyorum' dedi. Zaman zaman para isteği yüzünden aralarının bozulduğunu anlatıyordu" şeklinde konuştu.

ÖZEL JETLERLE YURT DIŞINA PARA VE KRİPTO SİSTEMİ

Kayıt dışı paraların yurt dışına nasıl çıkarıldığı sorulan Yalçınkaya, firari Gülibrahimoğlu'nun sık sık özel jetlerle yurt dışına uçtuğunu belirterek, "Kendisine neden bu kadar sık özel jetle gidip geldiğini sorduğumda, yurt dışına para götürdüğünü ve orada otel yatırımları yapacağını söylüyordu. Beni de yurt dışına yatırım yapmam konusunda teşvik etmeye çalışıyordu. Daha sonra soğuk cüzdan ve kripto para üzerinden paraları yurt dışına transfer etmek için özel bir kripto varlık şirketi kurduğunu söyledi." diye konuştu.



"ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAMAM İÇİN BENİ VE AİLEMİ TEHDİT ETTİ"

Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun operasyonu aylar öncesinden haber aldığını ve kendisini manipüle ettiğini belirten Sarp Yalçınkaya, cezaevindeyken ailesinin tehdit edildiğini söyledi. Yalçınkaya, "Ben tutuklandıktan sonra firari Murat Gülibrahimoğlu eşimi ve çocuklarımı arayarak tehdit etti. Etkin pişmanlıktan faydalanmamam için cezaevine haberler gönderdi, giydiğim kıyafetten yediğim yemeğe kadar bildirerek beni içeride taciz etti. Ben örgüt üyesi değilim. Devlete yardımcı olmak için şahit olduklarımı anlattım. Sicilim tertemizdir ancak 3,5 ay Silivri'de tutuklu kaldım. Tüm şirketlerime ve suçsuz ailemin mal varlıklarına el konuldu. Beraatımı ve mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum." diyerek savunmasını noktaladı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör