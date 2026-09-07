‘İşe girerim diye gittim, tacize uğradım’
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fuhuş soruşturmasında, tutuklu eski Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki iddialara yenileri eklendi. Mağdur sayısı 20'ye yükselirken, bunlardan 8'i şikayetçi oldu. 2024'te yaşanan olayı anlatan ilk mağdur kadın, tutuklu eski Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in kendisine "Muhittin Böcek ile birlikte olursan sana belediyede iş verir, maddi yardım yapar" dediğini söyledi. Konyaaltı'ndaki eve gittiğinde vazgeçip odadan çıkmak istediğini belirten mağdur, Güney'in "Aklını kullan, başkan seni beğendi" diyerek kendisini baskıyla odaya geri yönlendirdiğini ve cinsel birliktelik sonrası Böcek'in kendisine 2 bin TL verdiğini ifade etti. İkinci mağdur kadın ise Güney'in "Sana belediyede iş ayarlayayım" diyerek kendisini iki kez Böcek'in evine götürdüğünü aktardı. Her iki ziyarette de rızası dışında fiziksel tacize maruz kaldığını anlattı.