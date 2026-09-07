İtirafçı İSFALT Genel Müdürü kirli düzeni anlattı: "İSFALT'ın hakkını gasp ettiler"

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında eski İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay savunma yaptı. Korzay soruşturma sırasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuş ve ifadesinde, belediye ihaleleri ve hak ediş ödemelerinin yapılabilmesi için İBB içinde "sistem" adı verilen bir para akışının bulunduğunu ve belirli tutarlarda ödeme yapılmadan hak edişlerin serbest bırakılmadığını iddia etmişti. Tutuksuz sanık Korzay, mahkemede rüşvet çarkının nasıl işlediğini anlattı.

Murat Gülibrahimoğlu

"EKREM BEY'İN SAĞ KOLUDUR, BENİ HİÇ SEVMEZDİ"

Resmi bir görevi olmamasına rağmen İBB'deki tüm ihale ve para trafiğini elinde tutan Fatih Keleş hakkında konuşan Korzay, "Fatih Keleş Ekrem İmamoğlu'nun sağ koludur. Bana 'Siz bu konulara karışmayın' dedi. Yapabileceğim bir şey yoktu. Beni de hiç sevmezdi. Bütün ihalelerin bütçe bilgilerini dahi Fatih Keleş'e gönderiyorduk" dedi. Korzay, İSFALT'ın başına geçtiğinde kurumu güçlendirmek, 30 yıldır alınmayan iş makinelerini alarak kamu zararını önlemek istediğini ancak Fatih Keleş engeline takıldığını söyleyerek, "Piyasanın iş alması isteniyordu. İSFALT'ın kendi imkanlarıyla iş yapması engellendi. İhaleler bilerek bölündü" şeklinde konuştu.

Fatih Keleş

"İSFALT'IN HAKKINI GASP ETTİLER"

Duruşmada Cebeci Maden Ocakları Rehabilitasyon Projesi'ndeki 80 milyar TL'lik kaçak döküm vurgununa değinen itirafçı Genel Müdür Korzay, İSFALT'ın bölgedeki maden sahalarında ortaklığı bulunmasına rağmen tek kuruş gelir elde edemediğini belirtti. Korzay, "Göreve geldikten sonra İSFALT'ın burada bir hasılat paylaşım sözleşmesi olduğunu buldum. Bunu sorguladığımda sözleşme çok hızlı bir şekilde tek taraflı iptal edildi. Fatih Keleş bana 'İSFALT'ın burada bir hakkı yok, başka yere dökülüyor, sen işine bak' dedi." ifadelerini kullandı.

İSFALT Eski Genel Müdürü Burak Korzay

YÜKSEK KARLI İŞLER YANDAŞ MÜTEAHHİTTE AKTI

Duruşmada İBB'nin karla mücadele ve altyapı ihalelerine nasıl fesat karıştırıldığı da ortaya döküldü. Savcının soruları üzerine Bakırköy'deki skandal talimatı doğrulayan Korzay, "İBB'nin çıktığı 4 büyük ihale vardı. Fatih Keleş, İBB'nin Bakırköy'deki binasına hepsini çağırdı. İSFALT olarak ihaleden sadece birine girmemizi, diğer ihalelere teklif atmamamızı söyledi. Arif Gürkan Alpay da beni çağırıp kapalı şekilde benzer şeyler söyledi. En düşük kâr marjı olan ihaleyi bize bıraktılar, yüksek kârlı işleri piyasadaki yandaş müteahhitlere böldüler" diye konuştu.