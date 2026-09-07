Oğul Enginyurt’un mekanında sigortasız işçi ve ruhsatsız alkol satışı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kara para aklama soruşturmasında, Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'un Ankara Optimum AVM'deki "Öküz Roof" isimli gece kulübünün işletmecisi ARN 06 Turizm şirketinin ortağı olduğu belgelendi. Sosyal medya hesabından "arkadaşımın mekânı" diyerek paylaştığı ve hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu eğlence mekânının öz oğluna ait çıkması bir yana, işletmede yapılan polis denetiminde tespit edilen skandallar dosyaya damga vurdu. Her fırsatta işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Cemal Enginyurt'un oğlunun ortağı olduğu mekânda çalışanların sigorta bile yapılmadığı ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetim tutanaklarına göre, mekânda aktif olarak çalıştırılan 6 personelin SGK kaydı polise ibraz edilemedi. Sigortasız işçi çalıştırılan mekanın alkol satış ruhsatı da bulunmadığı kaydedildi.