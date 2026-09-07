‘Rüşvet’ soruşturmasında beyan veriyordu: Tanju Özcan duruşma salonunda baygınlık geçirdi!

Bolu 'da haklarındaki "rüşvet", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları nedeniyle haklarında dava açılan ve aralarında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'ın da bulunduğu 19 sanıklı davanın 2. celsesi başladı.

"İcbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Saat 09.00'da Bolu Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ile Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ve Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal mahkemede hazır bulundu.