‘Rüşvet' soruşturmasında beyan veriyordu: Tanju Özcan duruşma salonunda baygınlık geçirdi!
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında görevden uzaklaştırılan ve Ankara'da tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mahkemede beyan verdiği esnada şekerinin yükselmesi sonucunda fenalaşarak bayıldı. Tanju Özcan, "1 yılda 25 kilo verdim. Benim artık kilo verecek halim kalmadı" dedi. Mahkeme heyeti tarafından Tanju Özcan ve 3 sanık hakkında karar verildi. İşte detaylar...
Bolu'da haklarındaki "rüşvet", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları nedeniyle haklarında dava açılan ve aralarında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanıklı davanın 2. celsesi başladı.
"İcbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Saat 09.00'da Bolu Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ile Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ve Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal mahkemede hazır bulundu.
SEGBİS İLE KATILDI
Ankara Sincan Cezaevi'nde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.