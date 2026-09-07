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  • ‘Rüşvet' soruşturmasında beyan veriyordu: Tanju Özcan duruşma salonunda baygınlık geçirdi!

‘Rüşvet' soruşturmasında beyan veriyordu: Tanju Özcan duruşma salonunda baygınlık geçirdi!

Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında görevden uzaklaştırılan ve Ankara'da tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mahkemede beyan verdiği esnada şekerinin yükselmesi sonucunda fenalaşarak bayıldı. Tanju Özcan, "1 yılda 25 kilo verdim. Benim artık kilo verecek halim kalmadı" dedi. Mahkeme heyeti tarafından Tanju Özcan ve 3 sanık hakkında karar verildi. İşte detaylar...

‘Rüşvet’ soruşturmasında beyan veriyordu: Tanju Özcan duruşma salonunda baygınlık geçirdi!
İHA

Bolu'da haklarındaki "rüşvet", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları nedeniyle haklarında dava açılan ve aralarında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanıklı davanın 2. celsesi başladı.

‘Rüşvet’ soruşturmasında beyan veriyordu: Tanju Özcan duruşma salonunda baygınlık geçirdi!

"İcbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Saat 09.00'da Bolu Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ile Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ve Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal mahkemede hazır bulundu.

‘Rüşvet’ soruşturmasında beyan veriyordu: Tanju Özcan duruşma salonunda baygınlık geçirdi!

SEGBİS İLE KATILDI

Ankara Sincan Cezaevi'nde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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‘Rüşvet’ soruşturmasında beyan veriyordu: Tanju Özcan duruşma salonunda baygınlık geçirdi!

TANJU ÖZCAN BEYAN VERDİĞİ ESNADA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Mahkemeye beyan verdiği esnada şekerinin yükselmesi sebebiyle fenalaşan Tanju Özcan yere düşerek bayıldı. Duruşmaya ara verildi. Sağlık ekipleri tarafından ilaçları verilerek gerekli kontrolleri yapılan Tanju Özcan, sağlık durumunun göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti.

‘Rüşvet’ soruşturmasında beyan veriyordu: Tanju Özcan duruşma salonunda baygınlık geçirdi!

DURUŞMA 19 EKİM'E ERTELENDİ

Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti tarafından Tanju Özcan ve 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Adli kontrol tedbirinde olan sanıklarında adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 19 Ekim tarihine erteledi.

#ANKARA #BOLU #TANJU ÖZCAN

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