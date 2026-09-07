Silivri’de ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor: ‘Mucize bekliyoruz’

İstanbul Silivri açıklarında 2 Eylül gecesi MT Alsu" tankeriyle çatışan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin içindeki 10 mürettebat ile birlikte batmasının ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları 5'inci gününde sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin çalışmaları sonucu 4'üncü günde yeri tespit edilen geminin enkazına ulaşılmasının ardından arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı. Denizin 720 metre derinliğinde yeri tespit edilen "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi. Kayıp mürettebatın yakınlarının Silivri sahilinde kendileri için oluşturulan irtibat noktasındaki bekleyişi sürüyor.

Batan gemide bulunan 10 denizciden biri olan aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun akrabası Mehmet Mirzaoğlu, "Aramalar devam ediyor. Aramalarda tecrübeli kişiler görev alıyor. Biran önce sonuç alınmasını istiyoruz. Dün çalışmaları yerinde de gördük. Her aileden birer kişiyi geminin battığı yere götürüp çalışmaları gösterdiler. Devletimiz tüm imkanları kullanıyor. 10 insan orada, aileleri burada. Bir mucizenin olmasını bekliyoruz" dedi. Aslen Şırnaklı olan Abdülbaki Mirzaoğlu'nun İstanbul Zeytinburnu'nda yaşadığı ve 8 çocuğu bulunduğu belirtildi. 4 yıldır batan geminin bağlı olduğu şirkette, 5 aydır da batan gemide çalışan Mirzaoğlu'nun emekliliğine ise 8 ay kaldığı belirtildi.