Son dakika: Ahmet Davutoğlu adliyede

Feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

Son dakika: Ahmet Davutoğlu adliyede
Nazrin MALİKOVA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlarla ilgili resen inceleme yapıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADEYE VERECEK

Ahmet Davutoğlu, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

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