Son dakika: Ahmet Davutoğlu adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlarla ilgili resen inceleme yapıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADEYE VERECEK



Ahmet Davutoğlu, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.